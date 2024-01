Prisões aconteceram no fim de dezembro - Divulgação

Publicado 03/01/2024 12:27 | Atualizado 03/01/2024 14:32

O Ministério da Segurança da Argentina anunciou, nesta quarta-feira (3), a prisão de três homens que participavam de uma ''possível célula terrorista''.

As autoridades intensificaram suas investigações após detectarem a entrada em Buenos Aires de "três cidadãos de origem síria e libanesa (...) com o propósito de planejar uma ação terrorista em nosso país. Um deles portava passaportes da Venezuela e Colômbia em seu nome", indicou a pasta.

De acordo com o Ministério de Segurança Argentina, uma encomenda de 35kg foi enviada ao país vindo do Iêmen. Dois dos presos estavam atrelados ao envio. Um deles foi capturado no centro de Buenos Aires e outro em Avellaneda. As prisões aconteceram no fim de dezembro.

NEUTRALIZAMOS LA LLEGADA DE UNA POSIBLE CÉLULA TERRORISTA AL PAÍS

Fue en el marco de una investigación conjunta con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En un operativo de la Policía Federal se detuvo a los tres sospechosos. pic.twitter.com/4TWdEPB0JG — Ministerio Seguridad (@MinSeg) January 3, 2024

Com informações da AFP.