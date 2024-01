Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, à esquerda, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, à direita - Reprodução

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, à esquerda, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, à direitaReprodução

Publicado 03/01/2024 14:25

O ministério russo de Defesa anunciou nesta quarta-feira (3) que recuperou 248 soldados em uma troca de prisioneiros com a Ucrânia. A situação teve semelhanças com a guerra entre Israel e Hamas, que também realizaram trocas.

“Ao fim de um processo complexo de negociação, 248 militares russos foram repatriados do território controlado pelo regime de Kiev”, indicou o ministério em um comunicado divulgado no Telegram.



Por meses, o governo ucraniano acusou Moscou de minar as negociações para trocar prisioneiros.

Trocas no Oriente Médio

A interrupção dos combates teve início em 24 de novembro. Depois de quatro dias, foi estendida por mais dois dias com mediação do Catar e Egito. Durante esse período, o Hamas e outros militantes em Gaza libertaram mais de 100 reféns, a maioria deles israelenses, em troca de 240 palestinos que estavam presos em Israel.

Praticamente todos os libertados eram mulheres e crianças. Cerca de 140 reféns permanecem em Gaza.