Primeiro-ministro da Ucrânia, Denys ShmygalDivulgação/Governo da Ucrânia

Publicado 03/01/2024 13:39 | Atualizado 03/01/2024 13:39

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, afirmou nesta quarta-feira, 3, que espera que os aliados no Ocidente forneçam ajuda financeira de forma estável e estimou que a economia ucraniana precisa de mais de US$ 37 bilhões para se manter viva ante confrontos com a Rússia.