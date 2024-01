Ventos chegaram a 150 km/h durante a tempestade - Adrian Dennis/AFP

Publicado 03/01/2024 11:09

A passagem da tempestade Henk pelo Reino Unido, que provocou a morte de um homem na terça-feira (2), gerou centenas de alertas de possíveis inundações, perturbações nos transportes e cortes de eletricidade nesta quarta-feira (3).

As rajadas mais fortes foram registradas na tarde de terça na Ilha de Wight, no sul de Inglaterra, aonde o vento chegou aos 150 km/h.

No mesmo dia, um motorista de 50 anos morreu após uma árvore cair sobre seu carro em Gloucestershire, oeste do país, segundo a polícia. Mais de 300 alertas de inundações foram acionados na manhã desta quarta na Inglaterra e no País de Gales.

Segundo a Energy Networks Association, que reúne dados de todos os fornecedores de eletricidade, cerca de 10 mil clientes continuam sem energia elétrica.

A National Highways, que administra a rede rodoviária, anunciou que várias rotas importantes seriam fechadas, devido às inundações.

A malha ferroviária também advertiu que o tráfego por suas vias também será fortemente afetado na quarta-feira.

"Devido aos ventos fortes, a queda de árvores na linha danificou, ou atrasou, trens em muitos pontos da nossa rede", relatou pela manhã a empresa South Western Railway, que decidiu suspender a circulação "por várias horas" para "garantir a segurança" dos passageiros e funcionários.

O Reino Unido, sobretudo a Escócia e o norte de Inglaterra, já foi afetado no final de dezembro pela tempestade Gerrit. Na ocasião, três homens foram encontrados mortos, após ficarem presos em um veículo em um rio no norte da Inglaterra.