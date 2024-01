Lee Jae-myung foi esfaqueado no pescoço durante coletiva de imprensa na terça-feira, 2 - Jung Yeon-je / AFP

Lee Jae-myung, líder da oposição sul-coreana, foi esfaqueado ao ar livre em entrevista coletiva.



O ataque "cortou cerca de 60% de sua veia jugular interna", afirmou o médico. "Felizmente não há sinais de danos na artéria, nervo cerebral, garganta, ou vias respiratórias", completou.Um tribunal de Busan irá rever nesta quinta um mandado de prisão apresentado pela acusação contra o suspeito do ataque, um homem de 66 anos identificado como Kim, segundo a agência de notícias Yonhap. A ordem permitirá que a polícia mantenha detido o suspeito, que foi preso no local do ataque.Segundo a Yonhap, Kim trabalhava como corretor de imóveis na província de South Chungcheong, 115 km ao sul de Seul. A agência informou que Kim estava enfrentando dificuldades financeiras e não conseguia pagar o aluguel do escritório há sete meses.