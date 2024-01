Agentes policiais garantem a segurança do campus de uma escola em Iowa durante uma situação de tiroteio - AFP

Publicado 04/01/2024 18:56

Um adolescente de 17 anos matou um estudante e feriu outras cinco pessoas ao abrir fogo nesta quinta-feira (4) em uma escola de ensino médio em Iowa, norte dos Estados Unidos, informaram as autoridades. O atirador se matou após o ataque.



O autor dos disparos foi encontrado "com uma ferida autoinfligida" e estava com duas armas, incluindo uma espingarda, disse Mitch Mortvedt, vice-diretor da Divisão de Investigação Criminal de Iowa.



A vítima fatal era um aluno da sexta série, disse Mortvedt durante uma entrevista coletiva.



Outras cinco vítimas estão sendo tratadas em hospitais da região. Quatro delas são estudantes, e a quinta é administrador escolar, segundo as autoridades.