Porta saiu no meio do voo e avião foi obrigado a retornar a ponto de partida nos EUA - GETTY IMAGES / AFP

Publicado 09/01/2024 19:30

As aeronaves Boeing 737 Max 9 com portas tampões devem seguir em solo, recomendou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), o órgão regulador do setor aéreo dos Estados Unidos, em um comunicado distribuído nesta terça-feira, 9, no X, o antigo Twitter.

A determinação ficará vigente até que o órgão defina que cada aeronave poderá retomar os voos com segurança, diz o comunicado.

Para iniciar esse procedimento de averiguação, a Boeing precisa fornecer instruções aos operadores para inspeções e manutenções. A FAA disse que a empresa ofereceu uma versão inicial de instruções ontem que está sob revisão diante do feedback recebido em respostas.

Por ocasião do recebimento de uma versão revisada das instruções da Boeing, a FAA informa que vai realizar uma revisão minuciosa.

Uma explosão em uma porta tampão forçou um pouso de emergência de um avião da Alaska Airlines na última sexta-feira.