Ángel Rangel, secretário de Segurança do município de San Juan del RíoReprodução

Publicado 09/01/2024 20:43 | Atualizado 09/01/2024 20:48

Autoridades mexicanas encontraram nove cadáveres nesta terça-feira (9) nas proximidades de um duto de combustível no estado de Querétaro (centro), onde foi detectada a presença de traficantes de gasolina.

"Tratam-se de nove corpos de pessoas do sexo masculino, os quais já não contavam com sinais vitais", disse Ángel Rangel, secretário de Segurança do município de San Juan del Río em uma declaração na rede social X, antigo Twitter.

Os corpos que, segundo a imprensa local, apresentavam sinais de violência, estavam dentro de dois veículos cuja presença foi reportada pelos moradores.

O local está perto de um conjunto habitacional de luxo por onde passa um duto de combustível.

Em Querétaro foi detectada a presença de facções criminosas que atuam no tráfico de gasolina e gás roubados dos dutos da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

O governo federal registrou mais de 420.000 homicídios desde o final de 2006, quando lançou uma polêmica ofensiva militar contra os cartéis de narcotraficantes, também envolvidos no tráfico de combustíveis.