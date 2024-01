Imagem de Marte capturada pela sonda Perseverance Rover - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 11/01/2024 16:44

A agência espacial norte-americana NASA divulgou um vídeo inédito em que mostra detalhes da superfície e sons provenientes de Marte. As imagens foram feitas com a sonda Perseverance Rover, que aterrissou no planeta vermelho em fevereiro de 2021 e tem como missão buscar sinais de vida antiga além de coletar amostras para um eventual retorno à Terra.

NASA divulga vídeo com imagens e som original de Marte



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/7W1mXPoKRQ — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2024

No vídeo, que tem cerca de 30 segundos, é possível observar a paisagem marciana em detalhes impressionantes. Na superfície do planeta, muito acidentada, estão deformidades, rochas e montanhas que formam o terreno.

Agência registrou rastros de rio