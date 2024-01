Joe Biden tenta acalmar os ânimos entre China e Taiwan durante as eleições da ilha no sábado, 13 - Mandel Ngan/AFP

Joe Biden tenta acalmar os ânimos entre China e Taiwan durante as eleições da ilha no sábado, 13Mandel Ngan/AFP

Publicado 12/01/2024 10:48

Riscos reduzidos



Em seu último relatório, o Eurasia Group minimizou os receios de conflito em torno de Taiwan devido à distensão entre China e Estados Unidos e às declarações cautelosas de Lai. "A probabilidade de um ataque da China a Taiwan é insignificante em 2024", declarou Ian Bremmer, presidente da empresa de consultoria.



Em um artigo publicado da revista Foreign Affairs, Bonnie Glaser, Jessica Chen Weiss e Thomas Christensen argumentaram que Washington deve apaziguar a China, até mesmo manifestando sua oposição à independência de Taiwan.



O presidente americano disse que as tropas dos EUA defenderiam Taiwan, rompendo a ambiguidade de Washington sobre o assunto.



O apoio à nação insular é especialmente sólido no Congresso. O porta-voz republicano Mike Johnson, bem como seus dois antecessores, prometeu "ajudar na defesa de Taiwan". "Queremos dissuadir o Partido Comunista Chinês e qualquer provocação militar", acrescentou.



O ex-presidente Donald Trump, que busca se eleger novamente, tem feito da oposição à China sua principal bandeira, entretanto, sem defender a soberania da ilha.



Preocupações a longo prazo



Lai, atual vice-presidente e oriundo do Partido Progressista Democrático (PPD), tem historicamente enfatizado a identidade autônoma de Taiwan. Entre seus adversários estão o ex-chefe da polícia e presidente da Câmara Hou Yu-ih, do Kuomintang, que defende laços mais estreitos com a China continental, e o ex-prefeito de Taipei Ko Wen-je, que promove uma terceira via.



"A administração Biden não tem um cavalo favorito nesta corrida", disse Scott Kennedy, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. "Pode haver alguma decepção no Congresso se Lai não vencer", disse ele, prevendo possíveis acusações de interferência chinesa.



Mike Gallagher, republicano que lidera uma comissão sobre a China, incentivou Taiwan a não "subestimar" as táticas de Pequim, incluindo as ameaças de pressão comercial diante de uma vitória do partido de situação.



"Não atrasem as ações defensivas por medo de provocar a China, porque isso o fará mais agressivos", alertou recentemente em uma entrevista à Fox News.



O diretor da CIA, Bill Burns, disse no ano passado que Pequim pretendia tomar Taiwan em 2027, mas a guerra na Ucrânia pode deixar esta ação em espera.



Mastro duvidava que as eleições alterassem as intenções da China a longo prazo. A China quer ter Taiwan sob seu controle "e não creio que isso aconteça sem algum tipo de uso da força", afirmou a especialista. "É como uma situação de violência doméstica", acrescentou.