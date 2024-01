Presidente eleito de Taiwan, Lai Ching-te - AFP

Presidente eleito de Taiwan, Lai Ching-teAFP

Publicado 14/01/2024 10:11

Taiwan condenou o que considerou serem "comentários falaciosos" da China após as eleições presidenciais e parlamentares da ilha autônoma neste sábado, 13. O país discordou especificamente da posição frequentemente repetida pela China de que Taiwan é uma questão interna chinesa.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou na sua declaração que "a questão de Taiwan é um assunto interno da China. Quaisquer que sejam as mudanças que ocorram em Taiwan, o fato básico de que existe apenas uma China no mundo e de que Taiwan faz parte da China não mudará".



A declaração "é completamente inconsistente com o entendimento internacional e com a atual situação. Isso vai contra as expectativas das comunidades democráticas globais e vai contra a vontade do povo de Taiwan de defender os valores democráticos", afirmou o comunicado taiwanês. "Esses clichês não merecem ser refutados."



Os Estados Unidos disseram que pediram a dois ex-funcionários que fossem a Taiwan esta semana para reuniões pós-eleitorais com líderes políticos, uma medida que provavelmente desagradará à China.

O ex-conselheiro de Segurança Nacional Stephen Hadley e o ex-secretário de Estado adjunto James Steinberg chegarão a Taipei amanhã e terão reuniões na terça-feira, informou o Instituto Americano em Taiwan em um comunicado à imprensa.



A vitória de Lai Ching-te significa que o Partido Democrata Progressista continuará a ocupar a presidência por um terceiro mandato de quatro anos, após oito anos sob o presidente Tsai Ing-wen.

Lai, que assumirá o cargo em maio, venceu uma disputa tripla para presidente com 40% dos votos, menos do que a maioria clara que Tsai obteve em 2020. O Partido Democrático Progressista perdeu a maioria na legislatura, terminando com um assento a menos do que o "Kuomintang", ou Partido Nacionalista.