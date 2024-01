Ministro iraniano afirmou que rebeldes garantiram que não vão "criar perturbações para a segurança marítima" - Reprodução

Publicado 15/01/2024 20:06

O Irã pediu, nesta segunda-feira (15), aos Estados Unidos e ao Reino Unido que "parem imediatamente a guerra contra Iêmen" após a série de bombardeios contra os rebeldes huthis, uma resposta aos ataques lançados contra navios mercantes no Mar Vermelho.

"Alertamos aos Estados Unidos e ao Reino Unido que devem interromper imediatamente a guerra contra Iêmen", declarou o ministro iraniano de Relações Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, em uma coletiva de imprensa com seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, em Teerã.

Segundo o ministro iraniano, "altos funcionários de Saná", a capital do Iêmen sob controle dos huthis, informaram que, caso "o genocídio em Gaza" continue, eles impedirão a navegação de "navios pertencentes ao regime israelense ou navios que se dirijam aos portos israelenses".

Amir Abdolahian acrescentou que os representantes garantiram que não vão "criar perturbações para a segurança marítima" de outros navios.

Em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, os rebeldes huthis, movimento pró-iraniano que controla grandes extensões do território do Iêmen, lançaram durante a última semana vários ataques com drones e mísseis no Mar Vermelho.

Na semana passada, as forças dos EUA e do Reino Unido atacaram posições huthis no Iêmen, aumentando o temor de uma propagação da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas no Oriente Médio.

Devido aos ataques dos huthis, muitas empresas de navegação evitaram o Mar Vermelho e seguiram uma rota maior e mais cara pelo extremo sul da África.