Região do Mar Vermelho tem sido palco de ataques - AFP

Publicado 15/01/2024 14:48

A União Europeia (UE) está preocupada com o impacto econômico das tensões no Mar Vermelho , em particular com seu possível efeito sobre os preços da energia, disse o Comissário Europeu para Economia, Paolo Gentiloni, nesta segunda-feira (15).