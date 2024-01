Presidente da 'Nippon Yusen' fala em garantir a segurança da tripulação - Divulgação

Publicado 17/01/2024 07:31 | Atualizado 17/01/2024 07:33

As três principais companhias de navegação japonesas anunciaram nesta quarta-feira a suspensão de suas rotas pelo Mar Vermelho devido aos ataques dos rebeldes huthis, do Iêmen

"Suspendemos a navegação através do Mar Vermelho para todos os navios que operamos", disse um porta-voz da empresa Nippon Yusen, que busca "garantir a segurança da tripulação". As empresas Kawasaki Kisen Kaisha e Mitsui O.S.K Lines também suspenderam a navegação pelo Mar Vermelho, indicaram porta-vozes da empresa.

Os ataques huthis, que afirmam agir em "solidariedade" com Gaza, levaram inúmeras empresas de transporte a evitar esta rota entre a Ásia e a Europa, por onde anteriormente passava 12% do tráfego marítimo mundial.

A situação levantou temores de que a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza se espalhe por toda a região e afete o comércio em uma das principais rotas marítimas do mundo.

O trânsito alternativo de navios pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, alonga consideravelmente as viagens e, com isso, amplia os prazos de entrega e as taxas de frete.