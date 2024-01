Agentes recuperaram da organização 24 mil euros, um quilo de mescalina e mais de 60 kg de ayahuasca. - Reprodução/Polícia Nacional da Espanha

Publicado 17/01/2024 11:56

A polícia espanhola anunciou, nesta quarta-feira (17), que desmantelou uma organização xamânica que prometia "uma melhoria na saúde física e emocional" por meio de rituais em que fornecia aos participantes substâncias como a ayahuasca, fabricada na Colômbia.



Dezoito pessoas, incluindo vários latino-americanos, foram detidas em diversas cidades da Espanha por terem promovido ou organizado "rituais neoxamânicos" com fins lucrativos, informou a polícia em um comunicado.

As pessoas pagavam para participar desses eventos, onde consumiam substâncias psicotrópicas como a ayahuasca, o peiote, ou o kambó, veneno secretado por uma rã amazônica, sob a tutela de um médico e seu companheiro, que também se passava por médico, detalhou o texto.O grupo tinha um centro na floresta colombiana, onde "tinha os meios e as matérias-primas necessárias para fazer a ayahuasca", uma bebida alucinógena tradicionalmente preparada de um cipó da floresta amazônica. Ela foi introduzida na Espanha por meio de mulas, ou escondida entre produtos importados.Os rituais desta rede internacional eram realizados na Espanha, assim como no México e na Colômbia na América Latina, e em outros países como França, Itália, Irlanda, Finlândia, Romênia, Malta e Turquia, segundo o comunicado.Os detidos, em sua maioria latino-americanos e espanhóis, são suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa e de cometerem crimes contra a saúde pública, tráfico humano, exercício ilegal de profissão e violação da lei de imigração, entre outras acusações.Considerado por seus seguidores como "um mestre espiritual ou um guru", o líder da organização morreu "durante a investigação do caso", disse a polícia.As investigações foram iniciadas quando se detectou a promoção, nas redes sociais, "de rituais neoxamânicos", que prometiam "uma melhoria na saúde física e emocional dos participantes, graças ao consumo de diferentes psicoativos"."Essas substâncias psicoativas são normalmente usadas no âmbito de cerimônias praticadas pelas chamadas 'seitas da nova era' e se tornam um instrumento utilizado pelo xamã para recrutamento e controle coercitivo do grupo", acrescentou a polícia.Os agentes recuperaram da organização 24 mil euros (26 mil dólares ou 127,4 mil reais na cotação atual), um quilo de mescalina e mais de 60 kg de ayahuasca.