Mariela Peñarieta, de 48 anos, é esposa de 'Fito'Reprodução

Publicado 19/01/2024 11:44

Familiares do chefão do tráfico de drogas equatoriano Adolfo Macías, conhecido como "Fito", foram detidos no centro da Argentina e deportados, informou nesta sexta-feira (19) a imprensa local. O líder da facção criminosa Los Choneros fugiu recentemente de uma prisão em Guayaquil e desatou uma onda de violência no Equador.

Sua esposa Mariela Peñarieta, de 48 anos, e os filhos Michelle Macías Peñarieta (21 anos), Ilse María Macías Peñarieta (12) e Lian Sejam Macías Peñarieta (4) estavam na província de Córdoba, informou o jornal La Nación citando fontes oficiais. O jornal Clarín informou que os quatro foram deportados na madrugada desta sexta-feira.

A fuga de "Fito", confirmada em 8 de janeiro, foi seguida por rebeliões nas prisões, sequestros e ataques com explosivos.

A espetacular invasão de homens armados à sede do canal TC durante uma transmissão ao vivo comoveu o país em 9 de janeiro. O presidente Daniel Noboa declarou "conflito armado interno" e ordenar uma luta sem trégua contra cerca de 20 facções.

Estas organizações semeiam o terror no Equador e impõem seu poder a partir das prisões, em repostas às políticas repressoras do governo, em um país que há poucos anos era considerado tranquilo.