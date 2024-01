Ministério do país afirmou que 'a França não tem mercenários' - Pixabay

Publicado 19/01/2024 13:31

A Rússia convocou, nesta sexta-feira (19), o embaixador da França em Moscou para reprovar formalmente o suposto "crescente envolvimento" de Paris no conflito na Ucrânia, dias depois de reivindicar um ataque contra "mercenários franceses".

"O embaixador francês Pierre Levy foi convocado ao Ministério russo de Relações Exteriores e lhe foram apresentadas provas do crescente envolvimento de Paris no conflito na Ucrânia", anunciou a chancelaria em um comunicado.

Na quinta-feira, o Ministério francês assegurou que "a França não tem 'mercenários' na Ucrânia nem em nenhum outro lugar, diferentemente de outros. Isso não é mais do que outra manipulação grosseira russa. Não devemos lhe dar mais importância que as anteriores ou as que seguramente virão".