Em 2023, foram notificadas 4.789 vítimas no Haiti, incluindo 465 mulheres, 93 meninos e 48 meninas - Richard Pierrin / AFP

Em 2023, foram notificadas 4.789 vítimas no Haiti, incluindo 465 mulheres, 93 meninos e 48 meninasRichard Pierrin / AFP

Publicado 23/01/2024 13:55

Com quase 5.000 vítimas, o número de homicídios no Haiti aumentou 119,4% em 2023, enquanto o número de sequestros subiu 83%, relata um relatório da ONU divulgado nesta terça-feira, 23.

Em 2023, foram notificadas 4.789 vítimas, incluindo 465 mulheres, 93 meninos e 48 meninas, o que equivale a uma proporção de 40,9 homicídios a cada 100.000 habitantes, ante os 2.183 registados em 2022 (18,1 homicídios por 100.000 habitantes), indica o relatório, que destaca que o número de sequestros subiu para 2.490, o que representa um aumento de 83% em relação a 2022.

"É vital intensificar os esforços para que o Haiti seja um lugar seguro e estável, tenha bases sólidas para o desenvolvimento sustentável e seja um país onde os direitos humanos de todas as pessoas sejam protegidos", afirma o secretário-geral da ONU, António Guterres, no relatório.

A insegurança no país caribenho, especialmente em sua capital Porto Príncipe, onde facções criminosas disputam o controle de bairros, tem forçado "centenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas", de acordo com o relatório.

Apenas entre 1º de outubro e 31 de dezembro, as autoridades registraram 1.432 homicídios, em comparação com as 673 vítimas registradas no mesmo período do ano anterior, enquanto o número de vítimas de sequestro foi de 698, em comparação com os 391 sequestros registrados no mesmo período de 2022.

Diante dessa situação, Guterres "insta urgentemente a comunidade internacional a aumentar seu apoio às respostas humanitárias e de desenvolvimento no Haiti", especialmente para "proteger as pessoas mais vulneráveis, sem deixar de investir para resolver as causas profundas da instabilidade".