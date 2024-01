Policiais inspecionam os danos no local da explosão em Ulaanbaatar, capital da Mongólia - AFP

Publicado 24/01/2024 08:28 | Atualizado 24/01/2024 08:31

Mongólia - Pelos menos seis pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas em uma explosão de gás causada por um acidente de trânsito nesta quarta-feira, 24, em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, disseram as autoridades.

A Agência Nacional de Gestão de Emergências da Mongólia (NEMA) explicou que um caminhão com uma carga de 60 toneladas de gás natural liquefeito colidiu com um carro e explodiu durante a madrugada. "Segundo levantamentos preliminares, três pessoas morreram no incêndio", informou a agência em seu site.

Três bombeiros também morreram no acidente, e 14 pessoas foram tratadas com ferimentos, dez delas devido a queimaduras, acrescentou. As autoridades enviaram equipes de emergência ao local e extinguiram o incêndio, explicou.

Imagens compartilhadas pelo NEMA mostram enormes chamas na rua onde ocorreu o acidente e, após apagadas, os destroços carbonizados de dois veículos.

Os moradores de um prédio residencial próximo tiveram de ser realocados temporariamente, e a rua foi fechada enquanto os trabalhadores removiam os destroços dos veículos queimados, disse a NEMA.