Explorador não tripulado pousou em solo lunar no sábado, 20Divulgação / JAXA

Publicado 25/01/2024 09:44 | Atualizado 25/01/2024 09:44

A Agência Espacial Japonesa (Jaxa) divulgou nesta quinta-feira, 25, uma imagem da sonda Smart Lander for Investigating Moon (Slim, na sigla em inglês) na Lua, capturada pelo Veículo de Excursão Lunar 2 (LEV-2). O LEV-2 é o primeiro robô do mundo a realizar exploração totalmente autônoma na superfície lunar

O explorador não tripulado pousou em solo lunar no sábado, 20, tornando o Japão o quinto país a pousar na Lua . O LEV-2 e o LEV-1 foram ejetados da espaçonave pouco antes da Slim pousarAté agora, apenas Estados Unidos, Rússia (então como União Soviética), China e recentemente a Índia tinham conseguido pousar com sucesso na Lua. O Japão, por sua vez, teve duas missões fracassadas, uma pública e outra privada.De acordo com a Jaxa, a Slim fez um pouso suave na superfície lunar. No entanto, uma anormalidade no motor principal afetou o pouso, resultando na impossibilidade de carregamento dos painéis solares. A agência disse que continuará a tentar a recuperação à medida que o ângulo da luz solar muda na superfície lunar.