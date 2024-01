Apple cedeu às exigências da União Europeia - Divulgação

Apple cedeu às exigências da União EuropeiaDivulgação

Publicado 25/01/2024 17:46

São Paulo - A Apple anunciou nesta quinta-feira, 25, as alterações que vai promover em seu sistema operacional, no sistema iOS, no navegador Safári e na App Store para atender à Lei de Mercados Digitais (DMA), da União Europeia.

Em comunicado à imprensa, a criadora do iPhone disse que introduziu novas ferramentas de proteção, e afirmou que será possível para usuários da UE baixar aplicativos fora da appstore da Apple, além de usar métodos de pagamentos alternativos. A Apple também compartilhou novos termos comerciais para aplicativos de desenvolvedores na UE, observando que eles podem optar por adotar os novos termos ou manter os termos existentes da empresa.

Os novos recursos estarão disponíveis para consumidores nos 27 países da UE a partir de março, disse a nota.