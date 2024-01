Momento em que jovens atiram sopa no famoso quadro - AFP

Publicado 28/01/2024 12:00 | Atualizado 28/01/2024 14:56

Duas ativistas pelo clima, uma mulher de 24 anos e outra de 63, atiraram sopa contra o quadro da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, exposto no Museu do Louvre, neste domingo (28). Segundo o perfil Riposte Alimentaire (Resposta Alimentar, em português), a ação foi feita em prol da "segurança alimentar sustentável".



No registro, publicado pelo próprio perfil, as manifestantes se aproximam e jogam sopa no quadro. Elas, então, gritam: "O que é mais importante? A arte ou o direito a um sistema alimentar saudável e sustentável?".



Logo em seguida, uma delas levanta uma das mãos e as duas ficam em silêncio enquanto os seguranças do local se movimentam para proteger a obra. A Mona Lisa fica protegida por um vidro, o que evita que seja danificada. Veja um vídeo do momento: