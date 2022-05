Bolo sujou o vidro que protege o quadro da Monalisa - Reprodução/Twitter

Bolo sujou o vidro que protege o quadro da MonalisaReprodução/Twitter

Publicado 30/05/2022 10:51

Paris - O Ministério Público de Paris indicou nesta segunda-feira, 30, que foi aberta uma investigação por "tentativa de degradação de um bem cultural" após um homem, de 36 anos, jogar um bolo na pintura Mona Lisa, no Museu do Louvre, neste domingo. O responsável pelo ato foi internado na enfermaria psiquiátrica da prefeitura de polícia.

Várias fotos do momento do ocorrido mostram o vidro de proteção da renomada obra de Leonardo da Vinci manchado de creme, enquanto um homem, que parece ser um guarda do museu, o limpa.



A Mona Lisa já foi alvo de ataques no passado, como o de dezembro de 1956, quando um boliviano atirou uma pedra nela e machucou ou cotovelo esquerdo. A partir de então, foi instalado vidro para proteger a obra.



Em agosto de 2009, um turista russo foi preso por jogar uma xícara de chá vazia nela. O museu então explicou que o copo foi quebrado contra o vidro de proteção, que ficou levemente arranhado.



Milhões de pessoas visitam o Louvre todos os anos para admirar a Mona Lisa (dez milhões por ano antes da pandemia). Desde 2005, a obra é exposta atrás de um vidro blindado, com sistema de umidade e temperatura controlados.

O museu do Louvre, que foi contatado pela AFP na noite de domingo, se recusou a fazer qualquer comentário nesta segunda-feira.



Um usuário do Twitter, que afirma ter presenciado o incidente, explica que o autor da ação foi um homem que usava uma peruca, que se levantou de uma cadeira de rodas e bateu no vidro, antes de jogar o bolo.



Este usuário (@lukeXC2002) também publica um vídeo do homem parado ao lado de sua cadeira de rodas enquanto é escoltado para fora.



"Tem gente que está destruindo a Terra (...) Artistas, pensem na Terra. Foi por isso que eu fiz. Pensem no planeta", diz o homem vestido de branco com touca e peruca, em francês.



Outras imagens mostram a cadeira de rodas atrás do cordão de segurança que separa a obra do século XVI dos visitantes. Nenhuma foto ou vídeo capturou o incidente em si.