Rússia faz teste com míssel hipersônico ZirconReprodução

Publicado 28/05/2022 17:47

Militares da Rússia anunciaram neste sábado, 28, que dispararam com sucesso um novo míssil de cruzeiro hipersônico Zircon, coincidindo com uma intensificação da ofensiva de Moscou no leste da Ucrânia. O míssil Zircon foi lançado da fragata Amiral Gorshkov no Mar de Barents para um alvo nas águas do Mar Branco no Ártico, informou o Ministério da Defesa russo em comunicado.

O alvo, localizado a cerca de 1 mil quilômetros, "foi atingido com sucesso", segundo as mesmas fontes. O disparo faz parte de testes realizados com novas armas russas, acrescentou o comunicado.

O primeiro disparo oficial de um Zircon remonta a outubro de 2020 e, na época, o presidente russo Vladimir Putin elogiou o que chamou de "grande evento". Outros disparos de testes já foram realizados, principalmente desta fragata e de um submarino.

O míssil Zircon tem alcance máximo de 1 mil quilômetros e deve equipar os navios e submarinos da frota russa.

A Rússia anunciou em março que usou mísseis hipersônicos Kinjal em sua ofensiva na Ucrânia, que começou em fevereiro, um recurso que não havia usado oficialmente até agora, exceto para testes.

Os mísseis balísticos hipersônicos Kinjal e os mísseis de cruzeiro Zircon pertencem a uma família de novas armas desenvolvidas pela Rússia que Putin chama de "invencíveis". Armas hipersônicas podem viajar a nove vezes a velocidade do som.

As forças armadas da Rússia sofreram pesadas perdas de homens e equipamentos durante a invasão de três meses da Ucrânia, que chama de "operação especial", mas continuou a realizar testes de armas de alto nível para lembrar ao mundo suas proezas na tecnologia de mísseis.

No mês passado, fez o teste de lançamento de um novo míssil intercontinental com capacidade nuclear, o Sarmat, capaz de transportar 10 ou mais ogivas e atingir os Estados Unidos.