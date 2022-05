Presidente da Rússia, Vladimir Putin - Sputnik/AFP

Presidente da Rússia, Vladimir PutinSputnik/AFP

Publicado 28/05/2022 11:36

Moscou - A Rússia está "pronta" para ajudar uma exportação "sem impedimentos" de grãos da Ucrânia, disse o presidente russo, Vladimir Putin, em conversa por telefone com seu homólogo francês Emmanuel Macron e o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Olaf Scholz, neste sábado, 28.

"A Rússia está pronta para ajudar a encontrar opções para a exportação de grãos sem impedimentos, incluindo grãos ucranianos de portos localizados no Mar Negro", disse o Kremlin em comunicado divulgado ao final desta conversa telefônica, em um contexto de temores de um grave crise alimentar causada pela ofensiva russa na Ucrânia.

Essas declarações ocorrem em um contexto de temores de uma grave crise alimentar pela ofensiva russa na Ucrânia. Segundo Putin, as dificuldades relacionadas com as entregas de alimentos têm sido causadas por "uma política econômica e financeira equivocada dos países ocidentais, bem como por sanções anti-russas" impostas por estes países, explica o comunicado.

Um aumento nas entregas de fertilizantes e produtos agrícolas russos poderia reduzir as tensões no mercado agrícola internacional, "o que obviamente exigirá o levantamento das sanções" contra Moscou, acrescenta o texto.

A Ucrânia, grande exportadora de grãos, tem sua produção bloqueada devido aos combates.

A Rússia, outra potência agrícola, não pode vender seus fertilizantes e grãos devido às sanções ocidentais. Ambos os países produzem um terço do trigo do mundo. Durante a conversa telefônica, Putin também denunciou o "perigo" representado pelas entregas de armas de países ocidentais para a Ucrânia e alertou para o risco de uma futura "desestabilização" da situação e um "agravamento da crise humanitária".

O presidente russo finalmente confirmou que a Rússia está "aberta à retomada do diálogo" com Kiev para resolver o conflito armado. As negociações de paz estão paralisadas desde março, segundo a mesma fonte.