Presidente da Ucrânia, Volodymyyr Zelensky - AFP

Publicado 29/01/2024 10:59

A Ucrânia rejeitou nesta segunda-feira, 29, a afirmação da Rússia de que capturou uma pequena aldeia no leste, enquanto continuam os combates após quase dois anos desde a deflagração da invasão russa.

O Exército russo anunciou hoje que havia "libertado" a pequena aldeia de Tabaivka, na região de Kharkiv. Tabaivka está localizada perto da fronteira com a região de Luhansk e, de acordo com a imprensa ucraniana, tinha uma população de 34 pessoas antes da invasão russa.

O Exército ucraniano negou esta reivindicação e garantiu que as batalhas em torno do povoado continuam. "O inimigo afirma que capturou Tabaivka. Isso não é verdade", disse o porta-voz do Exército, Volodimir Fitio, à televisão ucraniana.

"Até este momento, as hostilidades continuam perto desse assentamento", acrescentou. Ele afirmou, no entanto, que Moscou está "tentando avançar em todas as direções".

Tanto o Kremlin quanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, negaram que o conflito tenha chegado a um impasse, embora a extensa linha do "front" pouco tenha avançado em meses.

A Rússia tenta há meses avançar em direção à região de Kharkiv, onde suas forças foram repelidas pelo Exército ucraniano no início da invasão. Também atacou a principal cidade de Kharkiv várias vezes este mês, matando 11 pessoas em um ataque na semana passada.