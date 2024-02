Raduano e Troiano foram presos na quinta-feira, 1 - Divulgação / AFP

Raduano e Troiano foram presos na quinta-feira, 1Divulgação / AFP

Publicado 02/02/2024 10:39 | Atualizado 02/02/2024 11:31

Marco Raduano, líder de um grupo mafioso italiano, descrito como "perigoso" de acordo com a lista da Europol das pessoas mais procuradas da Europa, foi detido na quinta-feira, 1, na ilha francesa da Córsega, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira, 2.



Raduano, de 40 anos, é o líder da "Società Foggiana", grupo mafioso ativo na província italiana de Foggia, em Apúlia, no sul. Seu braço direito, Gianluigi Troiano, foi detido em Otura, perto de Granada, no sul da Espanha, segundo comunicado da polícia.

fotogaleria Menos sofisticada que a 'Ndrangheta calabresa, a Camorra de Nápoles e a Cosa Nostra da Sicília, a Foggia, também conhecida como "a quarta máfia", é considerada uma das organizações mais violentas do país. A detenção dos dois "perigosos foragidos representa um novo revés para a criminalidade", afirmou o ministro italiano do Interior, Matteo Piantedosi, na rede social X.