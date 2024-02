Placa em metrô avisando sobre a falta de serviço devido a greve de trabalhadores na Alemanha - Adam Berry / AFP

Publicado 02/02/2024 11:27

A greve dos trabalhadores dos transportes públicos da maioria das cidades alemãs paralisou ônibus, metrôs e trens no país nesta sexta-feira, 2, em uma nova interrupção que abala a maior economia da Europa.

"Em todas as grandes cidades alemãs, exceto na Baviera, 100% dos transportes públicos estão paralisados", declarou à AFP um dirigente do sindicato Verdi, Andreas Schackert, sem informar o número de participantes da greve.

O sindicato fez um apelo a "90.000 assalariados" de mais de 130 empresas locais a paralisarem suas atividades nesta sexta-feira. Em Berlim, o serviço foi retomado ainda nesta manhã. A categoria exige "condições de trabalho mais atrativas", uma vez que o setor registra falta de funcionários, disse a vice-presidente adjunta do Verdi, Christine Behle.

Além disso, reivindica "uma redução da jornada de trabalho semanal, com uma compensação salarial integral" e "uma jornada de 35 horas" para todos os trabalhadores do setor. Até o momento, as empresas rejeitam estas demandas.

Várias manifestações trabalhistas foram registradas na Alemanha nos últimos dias, sobretudo em um contexto de deterioração do poder de compra devido à inflação.

Na quinta-feira, vários aeroportos do país ficaram paralisados devido a uma greve de trabalhadores da segurança. A próxima greve poderá afetar a companhia aérea Lufthansa.