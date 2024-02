Polícia investiga possível surto psicótico como causa do ataque com faca em Lyon, na França - Thomas Samson / AFP

Publicado 03/02/2024 10:13 | Atualizado 03/02/2024 12:00

Um homem atacou e feriu três pessoas com uma faca em Paris, na França, neste sábado, 3. Ele estava também equipado com uma martelo quanto começou a onda de violência na Gare de Lyon, uma das principais estações ferroviárias do país. Uma das vítimas foi atingida com gravidade no abdômen, mas não corre risco de vida. Os outros dois estão levemente feridos. Os três foram levados ao hospital.



Ce matin à la Gare de Lyon, un individu a blessé 3 personnes à l’arme blanche avant d’être interpellé. Une personne est blessée gravement. Deux autres le sont plus légèrement. Elles ont été prises en charge par les services de secours. Merci à ceux qui ont maîtrisé l’auteur de… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 3, 2024

O suspeito está sob custódia depois de ser contido por civis até a chegada da polícia local. Segundo o jornal francês 'Le Parisien', ele seria de origem malinesa e admitiu querer “matar pessoas”, mas não mencionou qualquer motivo religioso. O agressor tem residência italiana desde 2016, está em situação regular na França, não possui antecendentes criminais e apresentou um pedido de asilo para a Itália.



Por enquanto, a polícia local descarta ligações do ataque com grupos terroristas. A linha de investigação mais forte é de surto psicótico já que o próprio suspeito declarou sofrer com problemas mentais. Junto a ele foram encontrados prescrições de antipsicóticos e antiepilépticos, bem como um bilhete de consulta de um hospital psiquiátrico de Torino, cidade localizada no norte italiano.