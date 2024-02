Rei Charles III é diagnosticado com câncer após cirurgia na próstata - Daniel Leal / AFP

Publicado 05/02/2024 15:31 | Atualizado 05/02/2024 16:15

Londres - O rei Charles III, de 75 anos, está com câncer, informou nesta segunda-feira, 5, o Palácio de Buckingham. O tipo de tumor não é na próstata, mas segundo a BBC, foi descoberto enquanto o monarca britânico passava por um tratamento no local.



Não há detalhes sobre o estágio ou prognósticos sobre a doença.



Ainda de acordo com o Palácio, o tratamento começou na segunda-feira. O rei, diz a nota da Casa Real, está otimista com o tratamento e pretende retomar suas funções em breve. Nesse ínterim, outros membros da família real, entre eles o príncipe William, herdeiro do trono, devem substituí-lo. O rei manterá suas funções de chefe de Estado.