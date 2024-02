Rei Charles III e o príncipe Harry - AFP

Publicado 05/02/2024 16:06

O príncipe Harry, que mora nos Estados Unidos com a família, conversou com o pai, o rei Charles III, após ser diagnosticado com câncer e o visitará no Reino Unido nos próximos dias, reportou a agência de notícias britânica PA.

Menos de um ano e meio após suceder sua mãe, a rainha Elizabeth II, no trono e nove meses depois de ser coroado, Charles, de 75 anos, foi diagnosticado com "uma forma de câncer", descoberta durante uma operação, e iniciou o tratamento, mas continuará "atendendo os assuntos de Estado", informou o Palácio de Buckingham.