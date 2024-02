Presidente da Rússia, Putin e o presidente da Ucrânia, Zelensky - Reprodução

Publicado 06/02/2024 10:17

As autoridades ucranianas anunciaram nesta terça-feira, 6, que prenderam cinco antigos e atuais agentes dos seus serviços de Inteligência, suspeitos de terem fornecido informações aos serviços de segurança russos (FSB).

Os serviços de segurança ucranianos (SBU) alegaram ter "neutralizado uma poderosa rede de agentes do FSB" que operava na Ucrânia. Segundo o Ministério Público, trata-se de "cidadãos ucranianos".



Um deles trabalhava para uma filial regional da SBU e os outros quatro eram funcionários do serviço de inteligência militar do Ministério da Defesa (GUR) e do serviço de inteligência externa.



Os agentes são suspeitos de "alta traição" por terem comunicado essas informações em troca de remuneração financeira, informou o Ministério Público.



Segundo a SBU, sua tarefa era transmitir informações à Rússia sobre o Exército ucraniano e a "infraestrutura energética essencial" do país.



Especificamente, teriam informado Moscou sobre o tipo de veículos utilizados pelos serviços de inteligência militar, a localização dos soldados ucranianos, os sistemas de segurança de duas centrais nucleares ucranianas e as rotas de transporte de armas estrangeiras no país, segundo o MP.



Eles também teriam fornecido informações sobre os sistemas de defesa instalados perto de Odessa, cidade portuária no Mar Negro, e os múltiplos sistemas de lançamento de foguetes em Kharkiv, no nordeste, dois dos alvos habituais dos ataques russos.



Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia anunciou que desmascarou um grande número de agentes de Moscou infiltrados nas suas estruturas estatais e especialmente nos seus serviços secretos.



As autoridades russas também acusaram alguns dos seus próprios cidadãos ou estrangeiros de trabalharem em nome da Ucrânia, fornecendo informações ou preparando atos de sabotagem.