Acidente ocorreu no set de "Wonder Man", série da MarvelReprodução/Marvel Comics

Publicado 06/02/2024 18:52

EUA - Um funcionário de uma série de TV da Marvel cuja identidade não foi divulgada morreu na manhã desta terça-feira (6) no set de filmagem, em Los Angeles, informou a Disney.

O funcionário caiu de uma viga alta, no Radford Studio Center. Ele trabalhava na montagem de equipamentos como andaimes, iluminação e cabos elétricos.

“Enviamos nossos sentimentos e mais profundos pêsames a sua família e amigos e damos total apoio à investigação das circunstâncias envolvendo esse acidente”, disse um porta-voz da Marvel.

O acidente ocorreu no momento em que a segurança no trabalho está sob intenso escrutínio nessa indústria, após o disparo trágico que causou a morte da diretora de fotografia do filme "Rust" enquanto ensaiava uma cena com Alec Baldwin em 2021.

O acidente desta terça-feira ocorreu no set de “Wonder Man”, série da Marvel estrelada por Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley.