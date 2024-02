Porta sai no meio do voo e avião é obrigado a retornar a ponto de partida nos EUA - Reprodução

Segundo a Agência Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês), a falta de desgaste ou deformação em alguns furos "indica que faltavam quatro parafusos destinados a evitar que a porta de encaixe se movesse para cima antes de se deslocar para fora do batente". Uma investigação preliminar sobre o incidente envolvendo um Boeing 737 MAX 9 da companhia aérea Alaska Airlines, ocorrido no início de janeiro , revelou nesta terça-feira (6) que faltavam parafusos que deveriam garantir a fixação de uma porta cega que se soltou durante o voo, conforme o órgão responsável.Segundo a Agência Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês), a falta de desgaste ou deformação em alguns furos "indica que faltavam quatro parafusos destinados a evitar que a porta de encaixe se movesse para cima antes de se deslocar para fora do batente".

Relembre o caso

Um avião da companhia americana Alaska Airlines precisou fazer um pouco de emergência após uma porta se abrir durante o voo. O caso aconteceu nos Estados Unidos no dia 5 de janeiro, e causou um grande susto aos 171 passageiros e seis tripulantes presentes na viagem. Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu durante uma viagem de Portland, Oregon, para Ontário, Califórnia. De acordo com relatos dos passageiros, parte da fuselagem ou da parede do avião chegou a se abrir no ar durante o voo. Com a aerovave despressurizada e máscaras de oxigênio baixadas, a tripulação entrou em ação e conseguiu retornar em segurança para o ponto de partida apesar do pouco forçado.