Mundo & Ciência

Ataque dos EUA em Bagdá mata líder de milícia que atacou soldados americanos

Segundo declarou o Pentâgono, o alvo do ataque era um dos líderes do Kata’ib Hezbollah, a milícia acusada de ser responsável pelo ataque com drones na Jordânia que matou no mês passado três militares americanos