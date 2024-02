Além dos terremotos frequentes, ilhas abrigam seis vulcões ativos, entre eles o Mauna Loa, o maior do mundo - AFP

Além dos terremotos frequentes, ilhas abrigam seis vulcões ativos, entre eles o Mauna Loa, o maior do mundoAFP

Publicado 09/02/2024 18:37

Um forte terremoto de magnitude 5,7 sacudiu o arquipélago do Havaí, informou, nesta sexta-feira (9), o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), sem que tenha sido emitido até o momento um alerta de tsunami.

O epicentro do tremor foi identificado 4 km a noroeste de Pahala, localidade situada na principal ilha deste arquipélago americano no Oceano Pacífico.

O tremor foi sentido por volta das 10h00 locais (17h00 em Brasília) por moradores da Ilha Grande, que relataram à imprensa local que quadros caíram das paredes e outros objetos foram sacudidos.

Por ora, não há informação sobre danos materiais nem feridos.

Pahala, com população estimada em cerca de 1.600 pessoas, está a 274 metros sobre o nível do mar, no sul da Ilha Grande. Antigo engenho de açúcar, a localidade é agora um destino turístico com lojas, restaurantes e vistas paradisíacas para o mar e as montanhas.

O arquipélago havaiano é conhecido por ser epicentro de intensa atividade sísmica. Além dos terremotos frequentes, as ilhas abrigam seis vulcões ativos, entre eles o Mauna Loa, o maior do mundo, que entrou em erupção recentemente, produzindo fontes de lava de até 60 metros de altura.