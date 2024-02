Jato executivo caiu em estrada na Flórida - Reprodução

Publicado 09/02/2024 21:28

Duas pessoas morreram nesta sexta-feira (9) na queda de uma aeronave particular com cinco passageiros a bordo em uma estrada do sudoeste da Flórida, nos Estados Unidos, informaram as autoridades.

O acidente aconteceu por volta das 15h15 locais (17h15 em Brasília) na rodovia Interestadual 75, perto de Naples, indicou a autoridade de aviação civil dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) em comunicado.

Dos cinco passageiros do avião acidentado, um Bombardier Challenger 600, dois morreram no impacto, confirmou em um comunicado o gabinete do xerife do condado de Collier, onde ocorreu o acidente.

As três pessoas restantes conseguiram sair da aeronave com sucesso, indicou a responsável de imprensa do aeroporto de Naples, Robin King, em comunicado enviado à AFP.

Ainda não se sabe se o avião colidiu contra algum automóvel na pista.

Em imagens veiculadas pela mídia local, é possível ver o aparelho em chamas emitindo uma densa nuvem de fumaça preta em um acostamento da rodovia.

Pouco antes do acidente, o piloto fez contato por rádio com a torre de controle do aeroporto de Naples e pediu permissão para uma aterrissagem de emergência, afirmou King na nota.

Um controlador aéreo autorizou imediatamente a manobra, depois que o piloto esclareceu que os dois motores da aeronave tinham parado de funcionar.

No entanto, ele não conseguiu chegar até a pista do terminal aéreo e, por isso, tentou pousar na rodovia.

O jato voava de Columbus, no estado de Ohio, para Naples, segundo a funcionária do aeroporto.

A FAA está investigando os motivos do acidente.

Na semana passada, um pequeno avião caiu sobre um parque de trailers residenciais no noroeste da Flórida, matando três pessoas.