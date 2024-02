Congresso dos Estados Unidos, em Washington - AFP

Publicado 11/02/2024 17:57

Um amplo pacote de ajuda externa, que inclui US$ 60 bilhões (R$ 298 bilhões) para a Ucrânia, sobreviveu, neste domingo (11), a uma votação de procedimento crucial no Senado dos Estados Unidos, embora a oposição dos republicanos mais conservadores possa impedir que se torne lei.

O Senado, com uma pequena maioria democrata, votou por 67 votos a favor e 27 contra pelo desbloqueio do projeto de lei, cuja aprovação final é esperada para o meio da semana.

O pacote de US$ 95 bilhões (R$ 472,2 bilhões) inclui financiamento para a luta de Israel contra os militantes do Hamas, e para Taiwan, um aliado estratégico dos EUA. No entanto, a maior parte seria destinada à Ucrânia pró-ocidental para o reabastecimento de munições, armas e outras necessidades cruciais em seu terceiro ano de guerra contra a Rússia.

A ajuda parecia fadada ao fracasso depois que os republicanos rejeitaram na quarta-feira uma versão anterior que também incluía muitas das medidas de segurança na fronteira com o México que eles haviam exigido durante meses.

Sob pressão do ex-presidente Donald Trump, que quer retornar à Casa Branca e aproveitar a percepção de fraqueza de Joe Biden em questões de imigração, os republicanos parecem ter decidido que preferem interromper qualquer reforma na fronteira até depois das eleições de novembro.

Mas os senadores republicanos cederam em uma votação dramática na quinta-feira depois que os democratas, que têm uma pequena maioria no Senado, desvincularam completamente a ajuda da questão da fronteira.