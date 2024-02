Responsável pelo tiroteio seria um ex-funcionário da empresa European Product Carriers - Angelos Tzortzinis / AFP

Publicado 12/02/2024 08:50

Um homem matou três pessoas nas instalações de uma companhia de navegação em uma cidade nos arredores de Atenas e depois cometeu suicídio nesta segunda-feira (12), disse uma fonte policial grega.



O assassino entrou no prédio da European Product Carriers e matou dois homens e uma mulher, disse a fonte. Mais tarde, quando a polícia invadiu o local, ele foi encontrado morto junto com seu fuzil. Segundo o site de notícais Proto Thema, Maria Karnesi, irmã do CEO Spyros Karnesi, Antonis Vlasakis, diretor-geral da companhia, e Ilias Koukoularis, ex-capitão e funcionário do departamento de contabilidade, estão entre os mortos.



O assassino, um egípcio de 76 anos, seria um ex-funcionário da empresa localizada em Glyfada, uma cidade termal perto de Atenas, informou a mídia. O autor do crime entrou nas instalações pelo estacionamento, pois apesar de ter sido despedido, ainda tinha direito de acesso ao local.



"De acordo com as primeiras informações, ele aparentemente cometeu suicídio", disse à AFP um membro da assessoria de imprensa da polícia.



A empresa marítima European Product Carriers, fundada em 1979, possui uma frota de 35 navios, incluindo vários petroleiros, segundo o site da empresa.

*Com informações da AFP