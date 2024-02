Pessoas fogem depois que tiros foram disparados perto da parada da vitória do Super Bowl - AFP

Publicado 15/02/2024 14:41

O ataque a tiros que deixou um morto e mais de 20 feridos durante o desfile da vitória dos Chiefs no Super Bowl, nos Estados Unidos, teve origem após uma "disputa entre várias pessoas", disse nesta quinta-feira (15) o chefe da polícia de Kansas City.

"Não há vínculo com terrorismo ou extremismo local. Esta foi aparentemente uma disputa entre várias pessoas que culminou com disparos de tiros", declarou Stacey Graves em coletiva de imprensa, confirmando que dois dos três detidos são "menores de idade".

Dezenas de milhares de pessoas celebravam o time do Kansas City Chiefs, que desfilava nas ruas dessa cidade do estado de Missouri após sua consagração no domingo na final do futebol americano, quando ouviram-se disparos perto do estacionamento da estação de trem Union Station.

Ao menos uma pessoa morreu e 21 ficaram feridas, indicou o chefe dos bombeiros da cidade, Ross Grundyson, durante coletiva de imprensa horas após a tragédia.

A rádio local KKFI anunciou pelo Facebook que uma de suas apresentadoras, Lisa Lopez, morreu no tiroteio.

Segundo o hospital Children's Mercy, foram atendidos 12 feridos, incluindo 11 crianças de seis a 15 anos.

Nove deles foram atingidos por balas, mas a expectativa é que todos se recuperem dos ferimentos, detalhou à AFP uma porta-voz do estabelecimento médico.