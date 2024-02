Justin Trudeau afirmou que Putin reprimirá qualquer um que lute pela liberdade do povo russo - Reprodução

Justin Trudeau afirmou que Putin reprimirá qualquer um que lute pela liberdade do povo russoReprodução

Publicado 16/02/2024 16:31

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, classificou, nesta sexta-feira (16), o presidente russo, Vladimir Putin, como "monstro", ao reagir à notícia da morte na prisão do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny . Ele morreu aos 47 anos nesta sexta-feira (16) na prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos."É uma tragédia que faz o mundo inteiro lembrar-se de que Putin é um monstro", declarou o premiê à emissora pública CBC.A morte de Navalny, segundo Trudeau, "mostra até que ponto Putin reprimirá qualquer um que lute pela liberdade do povo russo".