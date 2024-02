Presidente da Ucrânia, Volodymyyr Zelensky - AFP

Publicado 19/02/2024 10:24

O ministro ucraniano das Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov, declarou nesta segunda-feira (19) que o bloqueio da fronteira por um protesto de agricultores poloneses é uma "ameaça direta à segurança" do país.

Caminhoneiros e agricultores poloneses protestam há várias semanas contra a entrada de caminhões de carga ucranianos, pois consideram que os produtores deste país representam uma concorrência desleal por seus preços reduzidos.

"Bloquear a fronteira é uma ameaça direta à segurança de um país que está se defendendo. Este tipo de ação tem um impacto negativo na nossa luta contra o inimigo comum chamado Rússia", afirmou Kubrakov em um comunicado publicado no Facebook, poucos dias antes do segundo aniversário do início da invasão russa contra a ex-república soviética. Seis postos de controle estão bloqueados do lado polonês da fronteira, segundo o ministro.

Michal Derus, porta-voz da Câmara de Administração Tributária de Lublin (leste da Polônia), afirmou que "quase 600 caminhões aguardam para sair da Polônia" na passagem de fronteira de Dorohusk e o "tempo de espera calculado para a saída deste número de caminhões é de 232 horas".

O Ministério de Infraestruturas da Ucrânia também criticou o bloqueio de ônibus de passageiros. "As mulheres e as crianças que viraram refugiados depois que fugiram da guerra e que retornam para suas casas, por diversos motivos, não podem virar reféns de interesses comerciais", declarou Kubrakov.

"Esperamos ações concretas de nossos colegas poloneses para evitar estas situações e resolver o problema", acrescentou.

Desde novembro, os agricultores poloneses bloqueiam vários postos de fronteira com a Ucrânia e a tensão deve aumentar na terça-feira, dia de convocação de um protesto para fechar todas as passagens.

A Polônia é um dos principais apoios da Ucrânia na guerra contra a Rússia, mas a crise provocada pela proibição unilateral de Varsóvia à importação de grãos ucranianos abalou a relação diplomática.

Nos últimos dias, as autoridades polonesas mencionaram a possibilidade de impor novas proibições à importação de produtos agrícolas ucranianos para proteger os seus agricultores.

Os transportadores poloneses, que desejam que a UE restabeleça as restrições de entrada para os concorrentes da Ucrânia, prometeram que retomarão o bloqueio da fronteira caso as exigências não sejam atendidas.

A UE suspendeu a necessidade de autorizações de entrada para caminhoneiros ucranianos como um gesto de solidariedade com Kiev, após a invasão russa.