Crescem as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China - Reprodução

Publicado 21/02/2024 09:44

O Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural da China aprovou 123,6 bilhões de yuans (US$ 17,2 bilhões) em empréstimos para financiar projetos do mercado imobiliário, além de anunciar que 29,43 bilhões de yuans (US$ 4,09 bilhões) já foram liberados e redirecionados. Os dados sobre os empréstimos foram fornecidos ao ministério pelos bancos Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Postal Savings Bank of China e alguns bancos de ações conjuntas.

De acordo com o governo chinês, os empréstimos aprovados fazem parte de uma iniciativa de direcionamento de recursos para projetos descritos como "white list", envolvendo 5.349 projetos imobiliários elegíveis para suporte financeiro por bancos comerciais. "Até o momento, cerca de 162 projetos em 57 cidades receberam financiamento bancário totalizando 29,43 bilhões de yuans, em comparação aos 11,3 bilhões de yuans (US$ 1,58 bilhões) entregues antes do feriado do Ano Novo Lunar", informou o ministério, em nota.

O ministério também explicou que as ações integram o plano de estabelecer mecanismos de coordenação para o financiamento do setor imobiliário, atendendo a necessidade de empresas e apoiando um "crescimento sólido e estável" do mercado.