



Publicado 21/02/2024 09:49 | Atualizado 21/02/2024 09:51

Os países da União Europeia alcançaram, nesta quarta-feira (21), um acordo sobre o 13° pacote de sanções à Rússia, em um conjunto de medidas que afetam empresas chinesas e um ministro norte-coreano, de acordo com fontes oficiais. No total, o novo pacote de sanções afeta cerca de 200 pessoas e entidades, em sua maioria da Rússia.

Em uma mensagem na rede X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou o acordo entre os 27 países do bloco.

"Devemos seguir enfraquecendo a máquina de guerra de [Vladimir] Putin", apontou. Von der Leyen afirmou que a UE também avança para "cortar ainda mais o acesso da Rússia a drones".

Ela acrescentou que com esse novo pacote, a lista de sanções pela guerra da Rússia contra Ucrânia já inclui cerca de 2 mil pessoas.

Esse acordo por um novo pacote de sanções ocorre a poucos dias do segundo aniversário do início da ofensiva russa contra o território ucraniano.

O rascunho do acordo, ao qual a AFP teve acesso, incluía restrições ao comércio de empresas da UE com três empresas chinesas que abastecerem o Exército russo com armas.

As três empresas chinesas são as primeiras do país asiático afetadas pelas sanções europeias à Rússia, e foram incluídas na lista por sua participação no abastecimento de tecnologia militar das forças russas.

O rascunho do acordo também sancionava empresas baseadas na Turquia e na Índia, por ajudar a Rússia a driblar as sanções definidas nos pacotes anteriores.

O pacote também inclui na lista de afetados o ministro norte-coreano da Defesa, Kang Sun Nam, por fornecer mísseis balísticos à Rússia.

Apesar das diversas sanções já adotadas pela UE, a economia da Rússia tem demonstrado resistência a até aumentou o ritmo de sua produção militar.