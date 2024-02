Liudmila Navalnaya já havia feito pedidos para receber o corpo - Reprodução

Publicado 24/02/2024 16:11

O corpo de Alexei Navalny, que a família exigia desde sua morte em 16 de fevereiro em uma prisão da região do Ártico , foi entregue à sua mãe, anunciou neste sábado (24) a porta-voz do opositor russo, que não sabe em que condições o funeral será autorizado."O corpo de Alexei foi entregue à sua mãe. Obrigado a todos que exigiram isto conosco", escreveu na rede social X a porta-voz de Navalny, Kira Yarmish.Yarmish acrescentou que não sabe se "as autoridades vão interferir" para que o funeral aconteça "como a família deseja e como Alexei merece".Na manhã de sábado, a viúva do opositor russo, Yulia Navalnaya, que prometeu prosseguir no exterior com a luta de seu marido, acusou o presidente russo Vladimir Putin de impedir a devolução do corpo de Navalny à família.As autoridades rusas se negavam desde a semana passada a entregar o corpo de Navalny para sua mãe, Liudmila Navalnaya, que viajou até a cidade de Salekhard, na região de Yamalia-Nenetsia, perto da colônia penal em que o opositor morreu.A mãe do opositor russo acusou as autoridades de chantagem, com ameaças de deixar o corpo em decomposição ou de enterrar o cadáver no terreno da prisão, onde Navalny cumpria uma condenação de 19 anos, caso ela não concordasse com um funeral "secreto".Um funeral público poderia, em tese, mobilizar os partidários do ativista, o que seria inconveniente para o regime de Vladimir Putin, que deve ter uma reeleição tranquila nas presidenciais russas marcadas para 15, 16 e 17 de março.Em 2010, antes que a máquina de repressão se voltasse contra ele, Navalny conseguiu mobilizar multidões, em particular em Moscou, o que rendeu o status de opositor número 1 de Vladimir Putin. Nos últimos anos, no entanto, a invasão da Ucrânia desencadeou uma repressão implacável que dizimou a oposição.