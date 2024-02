Intel aposta em chips mais potentes, capazes de processar os recursos de inteligência artificial - Internet/Reprodução

Publicado 27/02/2024 16:06

A Intel está apostando em processadores específicos para rodar soluções de inteligência artificial (IA) em sua plataforma dedicadas a empresas, a vPro. O anúncio acontece nesta terça-feira, 27, na conferência Mobile World Congress (MWC) 2024, feira de telecomunicações e telefonia móvel em Barcelona, na Espanha.

A empresa americana de chips vem turbinando notebooks e computadores de mesa com novos processadores, capazes de rodar com mais eficiência as novidades em inteligência artificial que vêm sendo anunciadas no último ano - e que devem continuar demandando capacidade de processamento dos dispositivos eletrônicos.

A família de chips Intel Core Ultra, anunciada no ano ano passado, traz avanços na CPU, GPU e na novíssima NPU, unidade de processamento dedicada às redes neurais que abastecem as IAs. Com esse trio, os processadores conseguem performar tarefas como renderização de vídeos, efeitos em transmissões de videoconferências e trabalho multitarefa com mais rapidez.

Com esses avanços nos chips, a Intel atualiza a plataforma dedicada a empresas, a vPro, criada para auxiliar equipes de tecnologia da informação (TI) a fazer a manutenção das máquinas corporativas. A companhia americana diz que detecção de ameaças e gerenciamento remoto de dispositivos, por exemplo, vão ficar mais fáceis, por exemplo.

A Intel foca no que chama de "era do PC IA", na qual computadores são adaptados para rodar melhor os recursos de inteligência artificial que exigem capacidade de processamento. A companhia conta com uma parceria estratégica com a Microsoft, desenvolvedora do sistema operacional Windows e pioneira na IA graças a uma parceria com a OpenAI (dona do ChatGPT), para criar soluções feitas sob medida.

Para os usuários finais, isso vai significar que acionar o Copilot (ferramenta de IA criada pela Microsoft para o Windows) fica mais efetivo. Além disso, programas de edição e criação de conteúdo como Premiere Pro, da Adobe, rodam recursos de inteligência artificial com mais facilidade.

"Este é um momento crucial na tecnologia corporativa e estamos extremamente orgulhosos da profunda parceria entre a Microsoft e a Intel", disse James Howell, diretor geral do Windows na Microsoft. "Com a combinação do Copilot e do chip Intel Core Ultra, estamos trazendo maior eficiência, melhores gráficos e novas experiências de IA em produtividade e criatividade em escala com o PC IA."