Faculdade de medicina Albert Einstein do Bronx, em Nova York - AFP

Publicado 27/02/2024 17:54

Uma ex-professora da faculdade de medicina Albert Einstein, no Bronx, em Nova York, anunciou uma doação para a instituição de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões), conforme indicado em comunicado pela matriz da faculdade. Ruth Gottesman, de 93 anos, autora da doação foi professora clínica de pediatria na Einstein e esposa de David Gottesman, ex-financista de Wall Street.

A doação é uma das maiores ações de filantropia já recebidas publicamente por uma instituição educacional nos Estados Unidos, e fará com que a matrícula anual de quase US$ 60 mil (R$ 297,5 mil) sem desconto seja nula para os estudantes.

"A Faculdade de Medicina Albert Einstein recebeu um presente transformador de Ruth L. Gottesman, Ed.D., presidente do conselho de administração da Einstein e membro do conselho de administração do Sistema de Saúde Montefiore", disse a organização em comunicado na noite de segunda-feira.

A escola e seu hospital afiliado, o Centro Médico Montefiore, estão localizados no Bronx, o distrito mais pobre da cidade de Nova York, onde os índices de saúde estão entre os piores do estado do leste americano, de acordo com estatísticas oficiais.

Um trecho do anúncio feito no campus pelos responsáveis pela Albert Einstein, divulgado nas redes sociais, mostrou o momento em que o auditório de estudantes reagiu com entusiasmo à notícia, aplaudindo, gritando e vibrando.