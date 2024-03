Tesla anunciou último lance de uma batalha de preços no maior mercado automotivo do mundo - Divulgação

Publicado 01/03/2024 10:36

A Tesla está oferecendo mais incentivos para impulsionar a demanda por seus carros elétricos na China, no último lance de uma batalha de preços com concorrentes como a BYD no maior mercado automotivo do mundo.

Compradores dos modelos 3 e Y com tração traseira em estoque terão direito este mês a incentivos e descontos equivalentes a milhares de dólares, segundo postagem da montadora norte-americana em sua conta no Weibo, nesta sexta-feira, 1.

A estratégia inclui seguro subsidiado em até 8.000 yuans (US$ 1 113), o que reduziria os preços do 3 e do Y em mais de 3%, a 245 900 yuans e 250.900 yuans, respectivamente, de acordo com a Tesla. A empresa também dará descontos de até 10.000 yuans para carros de cores específicas.

A Tesla vem enfrentado crescente concorrência no mercado chinês. No último trimestre de 2023, a chinesa BYD, na qual o megainvestidor americano Warren Buffet fez investimentos, ultrapassou a Tesla como maior fabricante mundial de carros elétricos.

Na semana passada, a BYD cortou os preços de alguns de seus modelos em mais de 10%. Já nesta semana, a empresa lançou novas versões de quatro veículos a preços bem inferiores aos praticados anteriormente.

Em janeiro, a Tesla já havia cortado os preços iniciais do modelo 3 em 5,9% e do modelo Y em 2,8%.