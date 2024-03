Embaixador da Alemanha na Rússia, Lambsdorff foi convocado pelo governo russo para dar explicações - Ina Fassbender / AFP

Embaixador da Alemanha na Rússia, Lambsdorff foi convocado pelo governo russo para dar explicaçõesIna Fassbender / AFP

Publicado 04/03/2024 10:22 | Atualizado 04/03/2024 10:33

Na sexta-feira, uma gravação de áudio de uma reunião por videoconferência de oficiais alemães foi divulgada nas redes sociais da Rússia.

A conversa, que teve a veracidade confirmada por Berlim, mostra "mais uma vez a participação direta do Ocidente no conflito ao redor da Ucrânia", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Na conversa, os participantes mencionam a hipótese de entregar mísseis de longo alcance Taurus, de fabricação alemã, à Ucrânia.

Oficialmente, a Alemanha nega que deseja entregar mísseis Taurus à Ucrânia, argumentando que existe o risco de um agravamento do conflito.

Os participantes da conversa também mencionam possíveis bombardeios contra a ponte da Crimeia, que liga a península anexada por Moscou em 2014 ao território russo. Uma pessoa afirma que seriam necessários entre 10 e 20 mísseis para destruir a ponte.

"A gravação mostra que dentro do Bundeswehr (Exército alemão) há uma discussão detalhada e concreta sobre planos para executar bombardeios em território russo", disse Peskov.

Lambsdorff deixou o ministério sem fazer declarações à imprensa, depois de passar pouco mais de uma hora no local, segundo agências de notícias russas. Berlim afirmou que a reunião estava programada há "bastante tempo".