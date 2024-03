Foguete Falcon 9 da empresa privada SpaceX decolou às 22h53 locais - Divulgação / Space X

Foguete Falcon 9 da empresa privada SpaceX decolou às 22h53 locaisDivulgação / Space X

Publicado 04/03/2024 11:17

Três astronautas americanos e um cosmonauta russo decolaram na noite de domingo (3) da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, para a Estação Espacial Internacional (ISS), onde permanecerão por seis meses.

Falcon 9 launches Crew-8, Dragon’s 13th human spaceflight mission pic.twitter.com/iqOrDY2ENh — SpaceX (@SpaceX) March 4, 2024

O foguete Falcon 9 da empresa privada SpaceX decolou às 22h53 locais (00h53 de segunda em Brasília) do Centro Espacial Kennedy, iluminando o céu com um longo e brilhante clarão laranja. Minutos depois do lançamento, o foguete sobrevoava o oceano Atlântico a uma velocidade aproximada de 9.700 km por hora, segundo os comentaristas da televisão da agência espacial americana Nasa.A cápsula conseguiu se colocar em órbita em nove minutos. A nave deve se acoplar à ISS para a transferência de outros quatro tripulantes. O Falcon 9 que decolou no domingo leva três homens e uma mulher. Inicialmente, a missão Crew 8 deveria partir no sábado, mas o lançamento foi adiado por um dia devido aos fortes ventos.A cápsula que os transportava, chamada de "Endeavour", já foi utilizada quatro vezes pela SpaceX, a empresa do magnata sul-africano Elon Musk, que também é dono da fabricante de carros elétricos Tesla, entre outras empresas.